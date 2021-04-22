Rusya: İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmelerden memnunuz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden görüşmelerde, İran’ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı canlandırma çabalarından memnun olduklarını belirtti.