Rusya'dan Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısının azaltılması talebi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'yerel olarak işe alınan personel' kategorisindeki büyük eşitsizlik nedeniyle Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden personel sayısını azaltma talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "Prag'ın düşmanca eylemlerine yanıt olarak, 'yerel olarak işe alınan personel' kategorisindeki büyük eşitsizlik nedeniyle Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği personel sayısını azaltma talebinde bulunduk" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Çek büyükelçiye, Prag'ın eylemlerinden dolayı 'kararlı bir protesto' notasının verildiği belirtilen açıklamada, "Büyükelçiye, Çekya'daki histerik Rus karşıtı kampanyanın daha fazla ilerletilmesi durumunda başka adımlar atma hakkımızı saklı tuttuğumuz söylenildi" ifadelerine yer verildi.

Zaharova, ültimatom dilinin Rusya için 'kabul edilemez' olduğunu da sözlerine ekledi.