FSB, Karadeniz Filosu ile ilgili bilgileri Kiev'e ileten bir kişiyi Sivastopol'da gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Yarımadası’nda bulunan Sivastopol kentinde Karadeniz Filosu'nun faaliyetleriyle ilgili gizli bilgileri Ukrayna'ya ilettiği gerekçesiyle bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.
Vatana ihanetle suçlanan şüphelinin iki ay tutuklu kalacağı belirtilirken, olayın ayrıntılarıyla ilgili bilgi verilmedi.
Bu tür soruşturmaların, bilgilerin bir kısmının devlet sırrı olmaları nedeniyle gizli yürütüldüğü kaydedildi.
Kırım yarımadasında periyodik olarak vatana ihanetten Rusya vatandaşları ve casusluk faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle yabancı ülke vatandaşları gözaltına alınıyor.
Geçen mart ayında, Sivastopol Kent Mahkemesi, kent sakini emekli bir kadını vatana ihanetten suçlu bularak 12 yıl hapis cezasına çaptırmıştı.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, kadının topladığı gizli askeri bilgileri Kiev'e ilettiğini aktarmıştı.
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