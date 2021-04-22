Zaharova: ABD Büyükelçisi Sullivan'ın Washington'da ikili ilişkileri çıkmaza sokmayacak tavsiyeler alacağını umuyoruz

'Moskva-24' televizyonuna demeç veren Zaharova, "İkili ilişkilerin seviyesi, her iki büyükelçinin istişareler yapmasını gerektirdi, bunu ABD tarafına tam olarak bu şekilde anlattık. Şu anda Moskova'da Rus elçiyle istişarelerin en aktif şekilde devam ettiğini biliyorsunuz" dedi.

ABD Büyükelçisi Sullivan'ın verimli Washington'da vakit geçirmesini beklediklerini kaydeden Zaharova, ikili ilişkileri daha fazla çıkmaza sokmayacak bir tutum sergilenmesi için Sullivan'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki istişarelere odaklanacağını umduklarının altını çizdi.

Kremlin'in, istişareler için ülkesine dönmesini tavsiye ettiği ABD Büyükelçisi John Sullivan bu sabah Moskova'dan ayrılmıştı.

Sullivan’ın istişareler için ülkesine dönmesi, ABD’nin, 10 Rus diplomatın sınırdışı edilmesini de içeren yeni bir Rusya karşıtı yaptırım paketi açıklamasını izliyor.

Söz konusu adımı takiben Rusya da, ABD’li 10 diplomatı sınır dışı etmesinin yanı sıra ABD Büyükelçiliği’nde görevli tüm diplomatların Rusya içindeki seyahatlerini de kısıtladı. Kremlin de Moskova’daki Büyükelçi Sullivan’a istişareler için evine dönmesini tavsiye etti.

Daha önce ilişkilerin gerilmesi nedeniyle ABD’deki Rusya Büyükelçisi Anatoliy Antonov da istişareler için Moskova’ya davet edilmişti. Antonov hâlâ ABD’ye dönmedi. Rus Büyükelçi’nin görev yerine ne zaman döneceğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek.