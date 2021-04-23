İzvestiya: Rusya ordusu, kruz füzeleri ve İHA'ların erişemeyeceği 'ölüm bölgeleri' kuracak

İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre 'ölüm bölgeleri' konsepti kabul edildi ve gelecek yıl askeri bölgelerdeki elektronik harp birliklerinin tatbikatlarında uygulamaya koyulacak.

'Pole-21' elektronik harp sistemlerinin ABD'nin GPS NAVSTAR sistemi de dahil yabancı uydu navigasyon sistemlerinin kafasını karıştıran parazitler oluşturmayı sağladığını yazan gazete, söz konusu bölgelerin kurulmasının sadece askeri değil, sosyal ve endüstriyel tesisleri de koruma imkanı sunacağına dikkat çekti.

Rusya Savunma Bakanlığı, nisan ortasında yaptığı açıklamada 'Pole-21' elektronik harp sistemlerinin keşif-taarruz hatları sisteminde ilk kez deneme amaçlı kullandığını duyurmuştu.