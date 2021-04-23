Rus MiG-31 uçağı, Pasifik Okyanusu’nda ABD’nin keşif uçağının sınıra girmesini engelledi

Rus Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Rus hava kontrol sistemleri Pasifik Okyanusu’ndaki tarafsız sularda Rusya sınırlarına yaklaşan bir hedef tespit etti. Hedefin kimliğini tespit etmek ve Rus hava sahasına yasadışı şekilde girişini engellemek için Hava Kuvvetleri’nin Doğu Askeri Birimi’ne ait MiG-31 savaş uçağı bölgeye gönderildi” ifadeleri kullandı.

Açıklamaya göre, MiG-31 mürettebatı uçağın ABD’ye ait stratejik keşif uçağı RC-135 olduğunu saptadı ve uçağa eşlik etti. ABD uçağı Rusya sınırlarından uzaklaştığında MiG-31 üssüne döndü.

MiG-31’in uçuşunun tamamen uluslararası kurallar çerçevesinde gerçekleştiği vurgulandı.