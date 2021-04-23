Rus askerleri, Kırım’daki tatbikattan sonra daimi görev noktalarına dönmeye başladı

Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu’nun talimatı doğrultusunda, ani denetim faaliyetlerinde yer alan Güney Askeri Birimi ve Hava İndirme Kuvvetleri güçleri 23 Nisan’da daimi olarak konuşlu oldukları noktalara dönüş yapmaya başladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre şu anda askerler tren istasyonu ve hava üslerine hareket ediyor; çıkarma gemileri, demiryolu platformları ve askeri nakliye uçaklarına yükleme yapılıyor.

Kırım’daki Opuk poligonundaki tatbikatlarda yer alan birlikler Feodosya’daki tren istasyonuna yöneldi, Güney Askeri Birimi’nden bir tugay Kerç’teki tren istasyonunda teçhizat ve silahları yükledi.

Opuk poligonu kıyısında Hazar ve Karadeniz filolarına ait teçhizatlar büyük çıkarma gemilerine nakledildi. Kırım’daki tatbikatlarda yer alan Hava İndirme Kuvvetleri güçleri de daimi görev noktalarına dönüşe geçti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Kırım'da yapılan tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisiyle katıldığını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ordusunun Ukrayna sınırında yaptığı tatbikatların saldırganlık tezahürü olarak görülmemesini, tatbikattaki faaliyetlerin kimseyi tehdit etmediğini vurgulamıştı.



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