Kremlin doğruladı: Rusya ve Mısır, Hurgada ve Şarm el Şeyh’e uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’nin, Mısır’daki tatil beldeleri Hurgada ve Şarm el Şeyh ile Rusya arasında uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaştığını doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ve Kahire’nin Hurgada ile Şarm el Şeyh’e uçuşların yeniden başlaması üzerinde anlaştığını teyit etti.

Sputnik’e ulaşan açıklamaya göre Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bassam Radi, “Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Hurgada ve Şarm el Şeyh de dahil olmak üzere iki ülkenin havalimanları arasındaki havayolu trafiğinin tamamıyla yeniden başlatılması üzerinde anlaştı” ifadelerini kullandı.

Mısır’daki tatil beldelerine uçuşlar 2015’te Şarm el Şeyh’ten St. Petersburg’a doğru yola çıkan Rus uçağının Sina Yarımadası’da düşmesinin ve uçaktaki 224 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından askıya alınmıştı.

‘Hurgada ve Şarm el Şeyh’e doğrudan uçuşlar mayısta başlayacak’

Bununla birlikte Rus basınına konuşan havacılık sektöründen bir kaynak, Rus havayolu şirketlerinin Mısır’daki tatil beldelerine uçuşlara mayısta başlayacağını söyledi.