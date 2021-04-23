Baltık ülkeleri, Çekya'yla dayanışma için Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı

Litvanya, Letonya ve Estonya, Çekya'yla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Rusya ile Çekya arasında yaşanan diplomatik krizde Prag yönetimine desteğini göstermek isteyen Baltık ülkelerinden hamle geldi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklarken Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanlıkları 1'er Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

2014 yılında Ukrayna yaşanan darbe sürecinden bu yana bozuk olan Rusya-AB ilişkileri, son dönemde Donbass'ta yaşanan olumsuz süreç nedeniyle bir kez daha gerildi.

Başta Çekya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı ve Moskova'nın buna verdiği simetrik yanıt, gerilimin iyice tırmanmasına neden oldu.