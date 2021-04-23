Rus blogger Navalnıy açlık grevine son verdi

Rus blogger Navalnıy, bir dolandırıcılık davası kapsamında aldığı ceza nedeniyle bulunduğu hapishanede gereken tıbbi yardımı almadığı gerekçesi ile başladığı açlık grevine son verdi.

Rus blogger Aleksey Navalnıy, Instagram hesabında yayınlanan açıklamasında, sağlık sorunları nedeniyle kendi seçtiği doktora görünme talebinden vazgeçmediğini, ancak bu talep ile başladığı açlık grevine son verme kararı aldığını kaydetti.

Navalnıy daha önce sırt ağrısı ve bacaklarında uyuşukluk hissettiğini belirtmesi ardından, cezaevinden her gün muayene edildiği bir hastaneye sevk edildi. Doktorlar Navalnıy’ın durumunun ‘tatmin edici’ olduğunu söylüyor.

Navalnıy yargılandığı dolandırıcılık davasında ertelenen cezası, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması nedeni ile şubat ayında hapis cezasına çevrilmişti.

Rus blogger şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması yüzünden, Rusya’daki bir iç hat uçuşunda sinir gazı ile zehirlendiği şüphesi ile tedavi olduğu Almanya’dan hemen dönüşünde havaalanında gözaltına alınmıştı.