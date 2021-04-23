Golikova: Rusya’da 27.9 milyon set koronavirüs aşısı üretildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’da 27.9 milyon set koronavirüs aşısının üretildiğini, bunun yarısından fazlasının sivil dolaşıma sunulduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesinde konuşan Golikova, “Şimdiye kadar 27.9 milyon set aşı üretildi, 15 milyon set sivil dolaşıma sunuldu” dedi.

Üretilen aşıların tamamının sivil dolaşıma sunulmamasının, aşıların kalite kontrol sürecinden geçmesinden kaynaklandığını belirten Golikova, ülkede 5 bin 500 kadar aşılama noktasının kurulduğunu da söyledi.

‘6.8 milyon Rusya vatandaşına aşının iki dozu da vuruldu’

Golikova, “Rusya’da aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla aşının ilk dozu 11.1 milyondan fazla vatandaşımıza yapıldı, iki dozu ise 6.8 milyon vatandaşımıza uygulandı” ifadelerini kullandı.

Golikova, aşılananların yüzde 47’si kadarının 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan kişiler olduğunu ifade etti.