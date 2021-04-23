Rus elçiliği: Letonya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etmesi, ikili ilişkileri son derece olumsuz etkileyecek

Letonya'nın Çekya'yla dayanışma için bir Rus diplomatı sınır dışı etmesine bir tepki de Rusya'nın Riga Büyükelçiliği'nden geldi.

Açıklamada, "Letonya'nın bugün bir Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesini içeren hasmane adımlarının, Rusya-Letonya ilişkilerinin gelişimini en olumsuz şekilde etkileyeceğini belirtmek durumundayız" dendi.

'Rusya'nın vereceği karşılık için çok fazla beklemeyeceğiz'

Elçilik, Letonya'nın hasmane adım atan ilk taraf olduğuna dikkat çekerek "Dolayısıyla, açıkça Rusya karşıtı olan bu adımın tüm sorumluluğu da Letonya'ya ait olacak. Rusya'nın vereceği karşılık için çok fazla beklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklarken Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanlıkları 1'er Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

2014 yılında Ukrayna yaşanan darbe sürecinden bu yana bozuk olan Rusya-AB ilişkileri, son dönemde Donbass'ta yaşanan olumsuz süreç nedeniyle bir kez daha gerildi.

Başta Çekya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı ve Moskova'nın buna verdiği simetrik yanıt, gerilimin iyice tırmanmasına neden oldu.