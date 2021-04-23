Putin'den yabancı ülkelerin hasmane eylemlerine karşı önlem kararı

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin hasmane eylemlerine karşı etki önlemlerinin alınmasına ilişkin kararı imzaladı" ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın çıkarlarını ve güvenliğini koruma amacıyla aşağıdaki önlemler getirildi:
- Rusya'ya, vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik dostça olmayan eylemlerde bulunan ülkelerin diplomatik misyonlarının Rusya topraklarında bulunan şahıslarla iş sözleşmeleri imzalama imkanı kısıtlanacak, iş sözleşmesi imzalanacak şahıs sayısı Rusya hükümeti tarafından belirlenecek, söz konusu karar yürürlüğe girmeden önce imzalanan ve Rusya hükümetinin belirlediği sayının üzerinde olan iş sözleşmeleri feshedilecek.
- Rusya hükümeti, etki (karşılık) önlemlerinin alınacağı hasım yabancı ülkeler listesi hazırlayacak.
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