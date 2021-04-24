Novak: Kuzey Akım 2'nin inşası bu yıl tamamlanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, operatör şirket Nord Stream 2 AG'den aldıkları bilgiye göre Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin 2021 yılında tamamlanacağını ifade etti.

Gazetecilerle bir araya gelen Novak'a Kuzey Akım 2'nin inşasının yazın tamamlanma olasılığı bulunup bulunmadığı soruldu.

Novak, "Operatör şirketten aldığımız bilgiye göre bu yıl tamamlanacak. Ancak kesin bilgiye sadece hattın inşasını gerçekleştiren Nord Stream 2 AG şirketi sahip" yanıtını verdi.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işinin tamamladığı bildirilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattından gelen gazın diğer Rus gazlarından daha kötü olmadığını söylemişti.