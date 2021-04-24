Rus Dışişleri: Borrell’in Rusya’yla ilgili yazısı dezenformasyon

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nden (AB) Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik “saldırganlığı” ile ilgili dezenformasyon yaymayı bırakmasını ve işbirliğini normalleştirme yollarını armaya başlamasını beklediklerini belirtti.

Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in 20 Nisan günü ABD Dışişleri Bakanlığı ile görüşmesinin ardından kişisel bloğunda yayınladığı yazısına yanıt verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın web-sitesinde yayınlanan yanıtta, “Brüksel’in kaba Rus karşıtı dezenformasyonu yaymayı bırakmasını ve Avrupa halklarının uzun vadeli çıkarlarını dikkate alarak proaktif olarak Rusya-AB işbirliğini normalleştirme yollarını aramaya başlamasını bekliyoruz. Bu, AB’nin, yeni çok kutuplu dünya düzeninde, okyanus ötesi partnerlerinden ‘stratejik özerklik’ kazanma planlarına da yarar sağlar” ifadesine yer verildi.

Zaharova, Borrell’in yazısı için “önyargı örneği ve AB’nin Ukrayna’da yaşananları tarafsız olarak değerlendirme, sebeplerini araştırma ve trajik sonuçlarını anlama yeteneğine sahip olmadığının kanıtı” nitelendirmesinde bulundu.

Dışişleri Sözcüsü, “AB’nin baş diplomatının yanlı duruşu hayal kırıklığı yaratıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik ‘saldırganlığı’ ile ilgili yalan sanki bir büyüymüş gibi tekrarlanıp duruyor” diye kaydetti.