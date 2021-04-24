Rusya’dan Donbass görüşmelerini Donbass’ta düzenleme önerisi

Kozak, “Bu tür görüşmenin, Ukrayna ve Donetsk ile Lugansk bölgelerinin bazı ilçelerinin temsilcilerinin katılımıyla doğrudan çatışma bölgesinde yapılması önerimi yineliyorum” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk temsilcileriyle doğrudan diyalog ve her türlü temastan kaçtığını söyleyen Kozak, bu yüzden Ukrayna’daki radikal güçlerin diyalogun hiç olmadığı yanılsamasına düşündüğünü belirterek, “Oysa böyle bir diyalog gerçekte var. Tüm görüşmeler temas grubu ve çalışma alt grupları kapsamında yapılıyor. Bu, Ukrayna ve Donbass temsilcileri arasındaki görüşmelerin yüzde 99” dedi.

Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna’nın oluşturduğu ‘Normandiya Formatı’ liderlerinin danışmanları, 19 Nisan’da video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Rus heyetindeki kaynaklar, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını, Ukrayna heyetinin Rusya’nın sunduğu “ateşkes önleme” mekanizmasını reddettiğini bildirmişti.