Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: Yeni vaka sayısı 8 bin 828

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 828 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 753 bin 789’a ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 82 bölgesinde son 24 saatte 8 bin 828 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 milyon 753 bin 789’a ulaştığı belirtildi.

Yeni vaka olarak kaydedilenlerin arasından 1.158 kişide (yüzde 13.1) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edilirken, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 541), St. Petersburg’da (689) ve Moskova bölgesinde (596) saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada arıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 399 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 107 bin 900’a yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 9 bin 254 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 380 bin 468’e ulaştığını vurguladı.

Taburcu olanların toplam vaka sayısına göre oranı yüzde 92.1 olarak kayıtlara geçti.