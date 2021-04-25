Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Bu bağlamda bu sabah saatlerinde 'Novocherkassk' adlı gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz sularına girdi.

Rusya’nın 142 borda numaralı gemisi 'Novocherkassk', sabahın erken saatlerinde İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Geminin geçişine sahil güvenlik unsuru eşlik ederken, mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü.

Donbass'ta patlak veren Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde yeni bir noktaya gelinmişti. Bu kapsamda Rusya, Kırım açıklarında 10 binden fazla asker ve 40 savaş gemisinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırım'da tatbikata katılan birliklerin 1 Mayıs'a kadar daimi üslerine dönmeleri yönünde talimat vermişti.