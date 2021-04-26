FSB Direktörü Bortnikov: ABD’nin Belarus’taki darbe girişimi ile alakası araştırılıyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, ABD’nin Belarus’taki darbe girişimi ile olası alakasının araştırıldığını teyit etti.

Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Bortnikov, ABD’nin Belarus’taki darbe girişimi ile olası alakasının Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) ve soruşturma makamları tarafından araştırıldığını doğruladı.

İlgili soruyu yanıtlayan Bortnikov, “Bu konu, halihazırda Belarus Devlet Güvenlik Komitesi ve soruşturma organları tarafından yürütülen ceza davası kapsamında araştırılıyor” diye konuştu.

Dava içeriğinin yapılanın gerçekten de askeri darbe girişimi olduğunu doğruladığına dikkat çeken Bortnikov, “Moskova'daki kişilerin gözaltına alınması sonucunda elde ettiğimiz objektif ve güvenilir materyaller bunu kanıtlıyor. Şu anda Belarus'un soruşturma birimlerinin aktif çalışması sürüyor. Bu nedenle nihai soruşturmanın sonuçlarına göre nihai çıkarımların yapılması gerekecek” ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisine ve çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubun gözaltına alındığı, eylemle ABD istihbaratının ve Washington’un alakası olduğunu açıklamıştı.

Ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belarus’ta askeri darbe ve ülke liderini fiziki olarak ortadan kaldırmayı planlayan ABD ve Belarus çifte vatandaşlığı bulunan Avukat Yuriy Zenkoviç ve Belaruslu siyaset uzmanı Aleksandr Feduta’nın Moskova’da gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Rossiya 1 televizyonu, Zenkoviç ve Feduta’nın bir restoranda ‘Belaruslu generallerle’ yaptığı görüşmenin ve güvenlik güçlerinin bu kişileri gözaltına aldığı anların görüntülerini yayınlamıştı. FSB verilerine göre Zenkoviç ve Feduta, Belarus'taki askeri darbeyi daha önce işlenmiş ‘renkli devrim’ senaryosuna göre, yerli ve Ukraynalı milliyetçilerin katılımıyla planladı. Darbenin 9 Mayıs’ta Zafer Geçidi töreni sırasında yapılması öngörülmüştü. Belarus soruşturma makamlarına göre operasyon, yurtdışından finanse ediliyordu.