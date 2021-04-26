Rusya, OneWeb’e ait 36 uyduyu daha uzaya fırlattı

Sputnik’e konuşan Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Soyuz füzesiyle fırlatılan OneWeb şirketine ait 36 uydunun hedef yörüngeye başarıyla ulaştığını söyledi.

Mission success!🎉#OneWebLaunch6

Thanks to the hard work of our incredible team and partners, we’ve successfully launched 36 satellites by @Arianespace, with signal acquisition confirmed for all satellites 👏#OneWebLaunch6 #OneWeb #satcom pic.twitter.com/HBVIdBwYE3 — OneWeb (@OneWeb) April 26, 2021

Uyduların tamamı gerektiği şekilde ayrıldı. Fırlatma işlemi Vostoçnıy Uzay Üssü’nden gerçekleştirildi.

36 OneWeb iletişim uydusu, Soyuz-2.1b fırlatma aracı ile atmosfere gönderildi



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Bu işlem dünyanın ilk kozmonotu Yuri Gagarin’in 60 yıl önce gerçekleştirdiği uzay uçuşuna ithaf edildi.

Diğer yandan 25 Mart’ta da şirketin 36 uydusu uzaya fırlatılmıştı. Uzay sektöründen bir kaynak daha önce Sputnik’e yaptığı açıklamada 27 Mart ve 1 Temmuz’da da uzaya uyduların fırlatılacağını söylemişti.

OneWeb şirketi 2022 sonunda 648 uydu ile uzaydan internet sağlamayı planlıyor.