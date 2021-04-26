Rusya: ABD, ‘müttefiklerinin’ ulusal egemenliğini gasp ediyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Batı’yı Rusya ve Çin’in ‘ihlallerinden’ korumak bahanesiyle ABD’nin ‘müttefiklerinin’ ulusal egemenliklerini gasp ettiğini ifade etti.

Telegram hesabından açıklamada bulunan Volodin, bir demokrasi krizi ile karşı karşıya olan Washington’ın iyi davranışı ödüllendirme, kötü davranışı cezalandırma anlamına gelen ‘havuç ve sopa’ yöntemiyle Batı’yı sıklıkla vatandaşlarının isteği dışında hareket etmeye zorladığını belirtti.

Volodin, “Bu da bu ülkelerdeki gerçek iktidar kaynağının egemen halk değil, Sam Amca olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Volodin, durumla ilgili olarak Kuzey Akımı 2 projesi nedeniyle yaşananları örnek gösterdi. Almanya’nın elinden geldiğince ABD’nin baskısına direndiğini ve kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkını koruyabilecek gibi göründüğünü belirten Volodin, şöyle devam etti:

“Ancak ABD’nin Batılı ‘müttefikleri’ çoğunlukla ‘kukla’ haline geliyor ve ‘efendilerinin’ emirlerini yerine getirip vatandaşlarının çıkarlarına aykırı hareket etmeye hazır. Bu ülkelerin demokrasileri, derinin büzüştüğü gibi azalıyor.”

Kuzey Akımı 2 projesi ile Rusya’dan başlayıp Baltık Denizi üzerinden geçerek Almanya’ya kadar uzanacak iki kollu bir boru hattının inşa edilmesi öngörülüyor. ABD ve bir dizi Avrupa ülkesi projeye karşı çıkıyor.