Rusya, İtalya’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanını istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İtalya’nın Moskova Büyükelçisi Pasquale Terraciano 26 Nisan’da bakanlığa davet edildi. Terraciano’ya, İtalya’nın Savunma ve Donanma Ataşesi’nin yardımcısı Claudio Pacifici’nin istenmeyen kişi ilan edildiğine ilişkin nota verildi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada bu adımın İtalyan yetkililerin Roma’daki Rus büyükelçiliğinin askeri ataşeliğine yönelik dayanaksız ve dostane olmayan eylemlerine karşılık atıldığı belirtildi.
İstenmeyen kişi ilan edilen Pacifici’nin 24 saat içinde Rusya’yı terk etmesi gerekiyor.
İtalya, Rusya’nın Roma Büyükelçiliği askeri ataşeliğinden iki çalışanı istenmeyen kişi ilan etmişti.
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