Kremlin: Putin, Esad ile Rus aşılarının tedariki dahil koronavirüsle mücadeledeki işbirliğini görüştü

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve Suriyeli mevkidaşı Esad arasında bugün yapılan telefon görüşmesinde liderlerin, Rus aşıların tedariki dahil olmak üzere koronavirüsle mücadeledeki işbirliğini ele aldıklarını bildirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında telefon görüşmesi yapıldı, liderler Rus koronavirüs aşılarının tedariki dahil olmak üzere Kovid-19 enfeksiyonu ile ilgili mücadeleyi ele aldı.

Görüşmenin Suriye tarafının girişimiyle gerçekleştiği belirtilen açıklamada, “Her şeyden önce ticari-ekonomik ve insani bağların daha da geliştirilmesi, ayrıca Rus aşılarının tedarikini de kapsayacak şekilde koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı mücadeledeki etkileşim olmak üzere ikili gündemdeki güncel konular ayrıntılı bir şekilde ele alındı” ifadeleri kullanıldı.

Esad’ın Suriye halkına her türlü destek ve yardımlar için Rusya'ya derin şükranlarını ifade ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Suriye'deki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu sırada, Anayasa Komitesi'nin faaliyetleri çerçevesinde Suriye’deki iç barış sürecinin ilerletilmesine özel önem verildi. Beşar Esad, mayıs ayında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimleri için yapılan hazırlıkların gidişatı hakkında bilgi verdi” denildi.

Liderlerin çeşitli seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.