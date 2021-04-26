Sprey formunda koronavirüs aşısının patenti ilk kez Rusya'da alındı

Dünyanın tescilli ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’yi geliştiren Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, burundan sprey ile uygulanabilen aşının patentini aldı. Rospatent, ilk kez burundan uygulanan bir aşı için patent verildiğini bildirdi.

Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri’nden (Rospatent) yapılan açıklamaya göre, Gamaleya Araştırma Merkezi burundan uygulanabilen koronavirüs aşısının yanı sıra kombine yöntemle (hem burundan hem kas içine zerk edilmek suretiyle) uygulanan bir aşının kullanımı için iki başvuruda bulundu.

Açıklamada, “İlk kez sprey şeklindeki bir Kovid-19 aşısına patent verildi” ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte Gamaleya Merkezi ilk kez 60 yaş ve üstü veya kronik hastalıkları bulunan kişilerin aşılanmasına yönelik bir teknolojinin patentini aldı.

Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı (FMBA) da virüsün çoğalmasını baskılayan ilaçlar için iki patent aldı. Bunlardan biri burundan spreyle uygulanabiliyor.

Rospatent yıl içinde koronavirüsle mücadeleyle ilgili olarak 248 patent verdi, bunlardan 15’i aşılar için oldu.