Rusya Başbakan Yardımcısı’ndan turizm şirketlerine çağrı: Uçuşlar hakkında karar alınmadan Türkiye turu satışı yapmayın

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, tur operatörlerine Rus yetkili makamlardan izin çıkıncaya kadar 1 Haziran sonrası için Türkiye ve Tanzanya’ya tur satışları yapmama çağrısında bulundu.

Bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Golikova, tur operatörlerini Rus yetkili makamlardan izin çıkıncaya kadar 1 Haziran sonrası için Türkiye ve Tanzanya’ya tur satışları yapmamaya çağırdı.

Golikova, “Bildiğiniz üzere uçak seferlerine 1 Haziran 2021’e kadar ara verildi. Ve bu noktada siz değerli tur operatörlerimize sesleniyorum, vatandaşlarımızın izinlerini ve tatillerini yapmak amacıyla bu ülkeleri ziyaret etme imkanlarını yeniden sağlamak için Türkiye ve Tanzanya'daki epidemiyolojik durumu değerlendiren nihai karar verilinceye kadar 1 Haziran sonrası için bu ülkelere tur satışları yapılmamalı” diye konuştu.

Golikova daha önce Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye’deki epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle bu ülke ile havayolu iletişimin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

‘7.5 milyon Rusya vatandaşı Kovid-19’a karşı aşılandı’

Rusya’da neredeyseilk dozunun yapıldığına dikkat çeken Golikova, her iki dozu yaptıranların sayısının ise 7.5 milyon kişi olduğunu ifade etti.

“Bugünkü durum itibarıyla 11.9 milyon kişiye aşının ilk dozu yapıldı, her iki dozu ise 7.5 milyon kişi aldı” diyen Golikova, toplu bağışıklık kazanılması için 69 milyon kişinin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Rusya’nın nüfusu bugün itibarıyla yaklaşık 146 milyon kişi.

Ülke genelinde son 24 saat içinde 8 bin 803 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, son vakalarla birlikte koronavirüs bulaşan kişilerin toplam sayısı 4 milyon 771 bin 372’ye çıktı.

Rusya’da şu anda Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V aşısı, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVaK ve Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısı olmak üzere toplam üç aşısı kullanılmak üzere tescil edilmiş bulunuyor.