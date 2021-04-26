23-25 Nisan'da Türkiye'den Rusya'ya 6 bin 600 yolcu taşındı

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Rus ve Türk hava şirketlerinin 23-25 tarihinde Türkiye'den Rusya'ya 6 bin 600, Tanzanya'ya 470'den fazla Rusya vatandaşını taşıdığını duyurdu.

Rosaviatsiya'nın açıklamasına göre 23-25 Nisan'da Türkiye'den Rusya'ya 29 sefer düzenleyen Rus ve Türk havayolu şirketleri, 6 bin 600 kişiyi ülkesine ulaştırdı.

Açıklamada, "Rusya vatandaşlarının Türkiye ve Tanzanya'dan dönüşüyle ilgili çalışma devam ediyor. 23-25 Nisan tarihlerinde Rus ve Türk havayolu şirketleri Türkiye'den Rusya'ya 29 sefer düzenleyerek 6 bin 600 kişiyi taşıdı. Royal Flight havayolu şirketi ise düzenlediği 1 uçuşla 470'den fazla Rusya vatandaşını ülkesine getirdi" dendi.

Rosaviatsiya, Rossiya ve İkar havayolu şirketlerinin Türkiye'den Rusya vatandaşlarının taşınmasını öngören uçuş programlarını tamamladığını da ifade etti.

Rus ve Türk havayolu şirketlerinin verilerine göre, 15 Nisan - 1 Haziran arasındaki dönemde daha önce Türkiye’deki noktalardan Rusya’daki noktalara yaklaşık 169 bin uçak bileti satıldı. Zanzibar'dan (Tanzanya) Rusya’daki şehirlere ise Rus havayolu şirketlerinden 4.7 bin uçak bileti satıldı.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu. Kısıtlamaya çerçevesinde şu anda Türkiye’de ve Tanzanya’da olan turistler, tatil sürelerinin sonunda tur operatörleri tarafından Rusya’ya geri taşınıyor.

Turun bitiş tarihinden önce geri dönmeye karar veren turistler ise bunu tur operatörü ile mutabakat sağlayarak yapabilecek.

Diğer yandan Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), gidiş tarihleri 1 Haziran öncesi olan Türkiye veya Tanzanya turları satın alan Rus turistlere seyahatlerini ileri tarihe alma ya da farklı destinasyonları seçmelerini önerdi.

Rus federal hava taşımacılığı ajansı Rosaviatsiya ise, Türkiye’de bulunan Rusya vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesini organize etmesi için bir kriz merkezi kurarak durumu sürekli kontrol altında tutuyor.