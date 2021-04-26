'Avrupa İlaç Ajansı uzmanları, Sputnik V'nin üretim ve test sonuçlarını incelemek üzere Rusya'ya geldi'

İsveç Aşı Koordinatörü Ricard Bergström, SVT televizyonuna verdiği demeçte, "Bunlar, 3 ülkeden gelen denetçiler. Bu, tescil sürecinin bir parçası. Sadece üretim değil, klinik araştırmalar de incelenecek" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının tescil edilmesi durumunda aşının haziran ayında İsveç'e tedarik edilebileceğini söyleyen Bergström, aşının İsveç'te üretimi için görüşmelerin başlatıldığını belirterek, "Ancak ilk 3-6 ay aşı Rusya'dan getirilecek, orada ise üretim kapasiteleri o kadar büyük değil" dedi.

Sputnik V, nüfusu 3 milyar kişiyi aşan toplam 60 ülkede tescil edilmiş durumda. Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Geçenlerde ise 3.8 milyondan fazla Rusya vatandaşının aşılanması ile ilgili veri analizine göre Rus aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak duyuruldu.

İyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanan aşı ile aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.