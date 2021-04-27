Komünist lider Zyuganov: Navalnıy ve ekibinin görevi Rusya'yı küreselcilerin eline bırakacak bir geçici hükümet kurmak

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy ve destekçilerinin görevinin ülkede kargaşa yaratıp Rusya'yı küreselcilerin eline bırakacak bir geçici hükümet kurmak olduğunu söyledi.

Yeniden parti liderliğine seçildiği cumartesi günkü parti kurultayında konuşan Zyuganov, Navalnıy ve ekibinin yürüttüğü faaliyetleri eleştirdi.

Zyuganov, "Navalnıy ve destekçilerinin görevinin ülkede kargaşa yaratıp Rusya'yı küreselcilerin eline bırakacak bir geçici hükümet kurmak" dedi.

Kurultayda Navalnıy'a verdikleri destek nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Valeriy Raşkin ve Sergey Levçenko gibi önde gelen isimler partinin karar ve yönetim kurulundan çıkarıldı.

Daha önce NSN Radyo'ya demeç veren Zyuganov, "Navalny, üç istihbarat teşkilatı tarafından buraya gönderilen bir yıkıcı top mermisi. Ondan bir kahraman yaratmayın, o bir hain" ifadelerini kullanmıştı.

Şubat ayında Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da grubu bulunan partilerin liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le video konferans yöntemiyle bir görüşme yapmıştı.

Görüşme sırasında Zyuganov, propaganda amaçlı sabotajlara hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydederek "Rusya'ya dışarıdan uygulanan baskı artacak ve içeride toplumsal dayanışmayı sağlamamız gerekiyor" demiş ve Putin'in stratejik inisiyatiflerini destekleyeceklerini vurgulamıştı.