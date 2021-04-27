Rusya Savunma Bakanlığı, yapay zeka departmanı kuruyor

Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın kısa vadeli planları arasında, yapay zeka geliştirmeden sorumlu özel bir departman kurmak var” ifadesine yer verildi.

Askeri Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrey Yelçaninov’un bugün askeri ve çift amaçlı insansız hava araç sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışma grubu ile bir toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı. Toplantıda, Rusya Savunma Bakanlığı temsilcilerinin, İHA’ların grup halinde kullanımındaki nitelikli artışın bazı yönlerinden bahsetti.

İHA üreticisi büyük işletmelerin temsilcileri de askeri ve çiftte amaçlı teçhizatta yapay zeka teknolojilerinin kullanımına izin veren son gelişmeleri anlattı.