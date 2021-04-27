Rusya Tur Operatörleri Birliği: Haziran ayı içerisinde 338 binden fazla Rus Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlamıştı

ATOR’dan yapılan açıklamada, 15 Nisan – 31 Mayıs dönemi için 533 binden fazla Rusya vatandaşının Türkiye turu satın aldığı, 1 Haziran - 30 Haziran döneminde ise 338 binden fazla Rus turistin Türkiye'ye gitme planı yaptığı belirtildi.

Daha önce Rusya yönetimi, Türkiye’deki epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle bu ülke ile havayolu trafiğinin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Bugün ise Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye için uygulamaya konulan seyahat kısıtlamalarının şimdilik kaldırılmayacağını açıklayarak, tur operatörlerine 1 Haziran’dan sonrası için Türkiye ve Tanzanya’ya tur satışları yapmama çağrısında bulunmuştu.

Özellikle Türkiye’deki durumun ciddiyetini koruduğuna dikkat çeken Golikova'dan, “Ülke içinde seyahatleri kısıtlama, (akşam ve hafta sonları) dışarıya çıkma kısıtlaması getirilmiş durumda” açıklaması gelmişti.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) 17 Nisan’da Türkiye’deki turistlerin Rusya’ya geri dönüşünün organizasyonu ile ilgili merkez kurmuştu, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ise, 1 Mayıs’a kadar Türkiye ve Tanzanya’dan Rusya’ya dönen Rusya vatandaşlarına iki kez Kovid-19 testi yaptırma şartı getirmişti.