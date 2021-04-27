Rusya'dan ABD ve AB'ye 'Moldova'nın iç işlerine müdahale etmeme' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ve AB'nin Moldova'daki iç siyasi süreçlere doğrudan müdahalesi, Moldova toplumunun daha fazla kutuplaşmasına yol açan açık siyasi yanlılıkları defalarca dikkatimi çekmiştir" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "ABD ve AB’den mevkidaşlarımızı Moldova’nın iç işlerine müdahaleden kaçınmaya ve diplomatik etik normlarının ötesine geçmeme çağırıyoruz" dedi.

Batı temsilcilerinin geçen hafta Moldova’nın iç işlerine müdahalesine devam ettiğini anlatan sözcü, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Moldova parlamentosunun Anayasa Mahkemesi ile ilgili kararlarından dolayı dile getirdikleri endişelerine işaret etti.

Zaharova, AB ve ABD yetkililerinin, Moldova parlamentosunun kararlarını Anayasa Mahkemesi’ne ve hatta anayasal düzene saldırı olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"ABD ve AB temsilcileri, Moldova parlamentosunu Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı göstermeye çağırırken Moldova parlamenterlerine aynı saygıyı göstermeyi reddetmeleri manidar. Bu seçicilik, onlar için Kişinev’in jeopolitik vektörünün, savundukları ‘demokratik değerlerden’ daha önemli olduğunu bir kez daha doğruluyor."

Moldova Anayasa Mahkemesi, 15 Nisan’da, Cumhurbaşkanı Maia Sandu’ya parlamentoyu feshetme hakkı tanımıştı. Parlamento, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına karşı çıkarak hakemleri iktidarı gasp etmekle suçlamıştı.