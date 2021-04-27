Sputnik V'nin geliştiricileri: Brezilya’da Anvisa’nın aşıya yönelik onayı erteleme kararı siyasi

Rus Sputnik V koronavirüs aşısının geliştiricileri Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu’nun (ANVISA) aşının ithalatı ve kullanımına yönelik başvuruyu erteleme kararının siyasi nedenlerden kaynaklı olduğunu belirtti.

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Anvisa’nın Sputnik V’ye yönelik onayı ertelemesi maalesef siyasi nitelikli. Bu adımın aşı ilgili mevcut bilgilerle veya bilimle hiçbir ilgisi bulunmamakta” ifadeleri kullanıldı.

Os atrasos da Anvisa na aprovação do Sputnik V são, infelizmente, de natureza política e não têm nada a ver com acesso à informação ou ciência. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 27, 2021

Anvisa kararını açıklamadan önce, Brezilya Bilim Bakanlığı, Sputnik V aşısının güvenli olduğunu belirtip aşının ülkede kullanımına onay vermişti.

Anvisa Başkanı Antonio Barra, aşının ithalatı ve kullanımına izin vermek için ‘eksik bilgilerin’ kendilerine sunulması gerektiğini belirtmişti.

Brezilya’da pandeminin başlangıcından beri 14.3 milyondan fazla vaka tespit edildi, yaklaşık 392 bin kişi hayatını kaybetti.

‘ABD’nin baskısı yüzünden’

Erteleme kararının ABD’nin baskısıyla ilişkilendirildiği açıklamada, “ABD Sağlık Bakanlığı birkaç ay önce yayınlanan 2020 yıllık raporunda, kamuoyuna açık bir şekilde ABD Bakanlığı temsilcisinin Brezilya’yı Rus koronavirüs aşısından vazgeçmeye ikna ettiğini itiraf etmişti” ifadelerine yer verildi.

2020 Yıllık Raporu'nu yayınlayan ABD Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Küresel İlişkiler Ofisi'nin (OGA), ABD'nin, Rusya, Küba ve Venezüella da dahil çeşitli ülkelerin Amerika kıtasındaki etkisini azaltmak amacıyla diplomatik ilişkilerini kullandığını belirtmişti. Raporda Washington'un Brezilya'ya Rus Sputnik V aşısı almaması konusunda baskı yaptığı itiraf edilmişti.