Rusya uzayda rekor tazeledi

İngiliz OneWeb şirketine ait 36 uydu pazartesi günü Vostoçnıy Uzay Üssü’nden Soyuz-2.6 füzesiyle yörüngeye fırlatıldı. Sputnik’in hesaplamasına göre bu işlem, 2018’deki kazanın ardından Rus füzeleri ile gerçekleştirilen 58. başarılı fırlatma işlemi oldu.

Rusya bu süre zarfında Baykonur Üssü’nden 27, Plesetsk Üssü’nden 19, Vostoçnıy Üssü’nden beş, Fransız Guyanası’ndaki Kourou Üssü’nden yedi kez füze fırlattı. Bu dönemde genel olarak dünyada 17 fırlatma işlemi gerçekleştirildi ve bunlar başarısızlıkla sonuçlandı. Çin sekiz, İran ve ABD üçer, Fransa iki, Yeni Zelanda bir kez füze fırlattı.

Rusya modern tarihinde bu rekoru en son Şubat 1992-1993 döneminde kırmıştı. Sovyetler Birliği döneminde Ocak 1983-Kasım 1984 tarihleri arasında art arda 185 başarılı fırlatma işlemi gerçekleştirilmişti.

Soyuz MS-10 uzay aracı 2018’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatılmış ancak çıkan bir arıza sonucu mürettebat paraşütle atlayarak iniş yapmıştı.