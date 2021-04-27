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    Vladimir Putin

    Kremlin: Putin, Zelenskiy'le Donbass'taki çatışmaları istişare edemez

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    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Donbass'taki çatışmaların tarafı olmadığının altını çizerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le Donbass'taki çatışmaları konuşamayacağını, sadece ikili ilişkileri istişare edebileceğini söyledi.

    Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Putin ve Zelenskiy arasındaki olası diyaloğun içeriğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    "Rusya ve Ukrayna devlet başkanları arasındaki diyalog, sadece ikili ilişkilerdeki sorunları kapsayabilir. Yani bu diyalog, Ukrayna'nın güneydoğusundaki çatışmalara çözüm bulma amacından yola çıkılarak gerçekleştirilemez" diyen Peskov, Kiev için tek doğru adımın Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk'la doğrudan diyalog kurmak ve Minsk anlaşmalarını uygulamak olacağını ifade etti.

    'Rusya çatışmanın tarafı değil'

    Donbass
    © Sputnik / Andrey Stenin
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    Kremlin'in Zelenskiy'in Putin'le diyalog kurma inisiyatifini memnuniyetle karşıladığını ancak Donbass'taki durumun bu görüşmenin konusu olamayacağını kaydeden Peskov, Rusya'nın bu çatışmanın tarafı olmadığını vurguladı.

    Peskov, Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak'ın Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisiyle sürekli temas halinde olduğunu da belirtti.

    Putin, Zelenskiy'in görüşme teklifine yanıt vermişti

    Putin, kendisine Donbass'ta görüşme teklifi yapan Zelenskiy'le Moskova'da ikili ilişkileri görüşmeye her zaman hazır olduğunu söylemişti.

    Ukrayna'daki mevcut yönetiminin son dönemde ikili ilişkileri bozmaya yönelik birçok adım attığını ve elbette bundan sadece üzüntü duyduklarını kaydeden Putin, Zelenskiy'in ikili ilişkileri onarmak istemesi halinde bunu memnuniyetle karşılayacaklarını vurgulamıştı.

    Zelenskiy'in teklifiyle birlikte "Bu görüşmede neleri konuşmak istiyoruz?" sorusunun akıllara geldiğini belirten Putin, "Eğer Donbass'ın sorunları konuşulacaksa, ozaman Ukrayna yönetimi öncelikle Donetks ve Lugansk'ın yöneticileriyle buluşmalı, daha sonra bu sorunları üçüncü ülkelerin temsilcileriyle ele almalı. Mevcut durumda üçüncü ülke Rusya'dır" diye eklemişti.

    Ukrayna, Rusya’nın Odessa konsolosunu istenmeyen kişi ilan etti

    Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Odessa’daki konsolosunu istenmeyen kişi ilan ederek kendisinin 30 Nisan’a kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanını istenmeyen kişi ilan etmiş ve 30 Nisan’a kadar ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

    Etiketler:
    Dmitriy Peskov, Kremlin, Donetsk, Lugansk, Donbass, Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya
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