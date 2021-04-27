Rusya Siber Tehditler Merkezi: Rusya, ABD’nin saldırı planlarına karşı koruyucu önlemler aldı

Rusya Siber Tehditlere Müdahale Merkezi Başkan Yardımcısı Nikolay Muraşov, Moskova’nın ABD’de Rusya’ya yönelik siber saldırı planları ile ilgili haberlerin ardından gerekli koruyucu önlemleri aldığını belirtti.

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın basın merkezinde konuşan Nikolay Muraşov, ABD’nin Rusya’ya karşı bir dizi siber saldırı planladığı iddiasının yer aldığı New York Times haberinin ardından Rus tarafının gerekli koruyucu önlemleri aldığını ifade etti.

Muraşov, “Birincil odak noktamız, kritik enformasyon altyapısıdır. Söz konusu altyapının güvenliğini güçlendirecek önlemler sürekli olarak alınıyor, elbette bu tür haberlerin ardından da bu tesislerin sahiplerine, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ile ilgili teklifler yolladık. Bence gerekli rolü oynadı” diye konuştu.

‘Navalnıy yanlılarının gösterileri sırasında Rusya’daki kurumlara siber saldırılar düzenlendi’

© Sputnik Rus blogger Navalnıy için Rusya genelinde protestolar düzenleniyor ’nde görevli uzmanların Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy yanlılarının düzenledikleri gösteriler sırasında Rusya’daki devlet kurumlarının sitelerine yönelik bir dizi siber saldırıların yapıldığını saptadıklarına dikkat çeken Muraşov, şunları söyledi:

“DDoS saldırılar aşırılık yanlısı amaçlar için de kullanılıyordu. Örneğin Navalnıy’a destek amacıyla düzenlenen izinsiz protestolar döneminde Rusya Federasyonu kurumlarının resmi bilgi kaynaklarına bu tür bilgisayar saldırılarının sayısında artış kaydedilmişti”.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Başsavcılık ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) sitelerinin korsan saldırılara maruz kaldığını aktaran yetkili, “Saldırıların yapıldığı kaynakların diğer ülkelerin yanı sıra ABD’de de bulunduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Saldırıların farklı günlerde aynı senaryoya göre gerçekleştirildiğinin altını çizen Muraşov, “Yetkisiz erişim sağlandıktan sonra, Navalnıy'ın bir fotoğrafı ve saldırının kendisine destek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten bir mesaj gönderiliyordu. Saldırılar Fransa ve Almanya'da bulunan IP adreslerinden gerçekleştirildi” diye konuştu.

‘Geçen yıl hackerlar Vektor Merkezi’nin Kovid-19 aşısının üretim teknolojilerine ulaşmaya çalıştı’

Rus uzmanların koronavirüs salgını sırasındayönelikarttığını tespit ettiklerine dikkat çeken yetkili, korsanların özellikle deaşısını geliştiren’nin çalışmalarına erişim sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

“Dış basında Rus aşısının Kovid-19'a karşı etkili olmadığı konusunda yayınlanan teze rağmen, geliştiricinin enformasyon kaynaklarına yönelik bilgisayar saldırılarının sayısında dört kat artış kaydedildi” diyen Muraşov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm bilgisayar saldırıları, Rusya'nın en büyük bilimsel viroloji ve biyoteknoloji merkezlerinden biri olan Vektor’a yetkisiz erişim sağlamayı amaçlıyordu, bu Kovid-19'a karşı aşı oluşturma teknolojilerinin elde edilmeye çalışıldığını gösteriyor”.

Geçen yıl bilgisayar korsanlarının ana hedefinde 2019’da olduğu gibi kredi ve finans kuruluşlarının değil, devlet iktidar kurumlarının ve endüstriyel tesislerin bulunduğunu vurgulayan yetkili, şöyle konuştu:

“Kovid-19 etrafında oluşturulan enformasyon arka planı, koronavirüs enfeksiyonu konusunun ‘tuzak’ olarak kullanıldığı sosyal mühendislik yöntemiyle gerçekleştirilen bilgisayar saldırılarının sayısında artışa neden oldu. İnsanlar stres halindeyken, pandeminin etkisiyle oluşan yeni gerçeklikleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanan hackerların sahtekarlıklarına son derece duyarlı hale geldi”.