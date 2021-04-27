Şoygu: Rusya ve Tacikistan, ortak hava savunma sistemi kuracak

Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi için gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacik Savunma Bakanı Şerali Mirzo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede konuşan Şoygu, sınırda hava sahası güvenliğinin artırılması amacıyla iki ülkenin 'Rusya-Tacikistan Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sistemi Kurma Anlaşması' taslağını hazırladığını belirterek görüşme sonunda anlaşmayı imzalamayı önerdi.

Rusya'nın askeri eğitim kurumlarında eğitim alan Tacik askerlerinin sayısını artırmaya hazır olduğunu kaydeden Şoygu, Tacik ordusu birliklerini 'Zapad-2021' stratejik tatbikatına beklediklerinin altını çizdi.

Şoygu, "KGAÖ kapsamında bir dizi tatbikat planlandı, eylül ayında Tacik ordusu birliklerini 'Zapad-2021' stratejik tatbikatına bekliyoruz" dedi.

Tacikistan ordusunun muharebe potansiyelinin artırılması için Rusya'nın bu ülkeye silah ve askeri teçhizat sevk ettiğini, Tacik askerlerini Rus askeri eğitim kurumlarında ücretsiz olarak eğittiğini kaydeden Şoygu, "Şu anda ülkemizde 500'den fazla Tacik askeri eğitim görüyor, Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde ise her yıl yaklaşık bin uzmana eğitim veriliyor. Hem öğrencilerin hem de uzmanların sayısını artırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Rus askerlerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyetlerine devam edecek.