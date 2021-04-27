Rusya’da bir kentte 1-10 Mayıs arasında alkol satışı yasaklandı

Kızıl Belediye Başkanlığı’nın açıklamasında, “1-10 Mayıs 2021 tarihlerinde, Kızıl şehrinin tüm perakende satış noktalarında bira dahil alkollü içeceklerin perakende satışı yasaklandı” ifadesine yer verildi.

Restoran ve barlara da söz konusu dönemde alkol satmama tavsiye edildi.

1 Mayıs Bahar Günü ve 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek kutlama etkinliklerine gelecek olan vatandaşlara yanlarında alkollü içecekler getirmeleri yasaklandı.

Kızıl Belediye Başkanlığı daha önce 8 Mart’ta da alkol satışını yasaklamıştı. Geçen yıl toplu karantina döneminde de benzer yasak uygulanmıştı.