Bloomberg: Doların, Rusya’nın ihracatındaki payı yüzde 50’nin altına indi

Rusya Merkez Bankası’nın verilerine dayandırılan Bloomberg haberinde, Rusya’nın ihracat gelirleri yapısında dolar payının 2020 yılının 4. çeyreğinde yüzde 50’inin altına düştüğü ifade edildi. Dörtte üçünden fazlası Euro cinsinden yapılan Çin ile ticaretin bunda etkili olduğu kaydedildi. Euro’nun, Rusya’nın ihracatındaki payı 10 puandan fazla artarak yüzde 36’ya yükseldi.

Moskova, Washington’un, yaptırım politikasıyla dolara olan güveni baltaladığını ve ticarette diğer dövizlere geçmeye zorladığını defalarca dile getirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin doları sadece uluslararası hukuka aykırı olarak değil, tüm uluslararası ilişkiler sistemini yok etmek için kullandığını dile getirmişti.

Ekonomiyi dolardan kurtarma politikasının, ABD para biriminin dolaşımının yasaklandığı anlamına gelmediğini kaydeden Moskova, bu politikanın diğer para birimleri için ekonomik olarak avantajlı koşullar yaratmaya yönelik olduğunu kaydetmişti.