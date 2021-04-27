Rusya’dan Apple’a 12 milyon dolar ceza

FAS basın dairesinden yapılan açıklamada, Apple Inc.'e AppStore'daki uygulama pazarında rekabeti kısıtlama davası kapsamında 12 milyon dolar ceza uygulandığı belirtildi.

Apple hakkındaki dava, Kasım 2019'da Kaspersky Lab'in Amerikan şirketi tarafından ebeveyn denetimi programı Kaspersky Safe Kids (KSK) sürümlerinin haksız yere reddedildiği yönündeki şikayeti üzerine açılmıştı.

FAS geçen yıl Apple'ın uygulama dağıtım pazarında rekabeti kısıtladığını kabul ederek, Amerikan şirketine dış geliştiricilerin uygulamalarını AppStore'a almayı reddetme hakkı veren hükümlerini şirket belgelerinden çıkarma zorunluluğu getirmişti.

FAS, kararın 30 Kasım 2020'ye kadar yerine getirilmesi gerektiğini, ancak şu anda mahkemedeki temyiz nedeniyle infazının askıya alındığını ifade etti.