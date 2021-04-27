Rus elçi: Cenevre'deki Kıbrıs toplantısında çözüme yönelik temel ilkeler üzerinde mutabakat sağlanacağını umuyoruz

Cenevre'de 27-29 Nisan'da düzenlenecek 'Gayriresmi 5+BM Toplantısı' bugün başladı.

Kıbrıs basınına toplantıyla ilgili görüşlerini anlatan Osadçiy, "Farklı düzeylerdeki bu müzakerelerin alternatifi olmadığına dair mutlak inancımızı belirtmek isteriz. Bu, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmanın tek yolu. Cenevre'de adanın tüm sakinlerinin yararına kapsayıcı, adil ve uygulanabilir, iki devletli federasyonu öngören bir çözüme ulaşmak için gereken zeminin bulunacağını umuyoruz" dedi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik mevcut çerçevelerde ancak BM'nin onayıyla değişiklik yapılabileceğini kaydeden Osadçiy, pragmatizme dayanan ve mevcut durumdan yola çıkılarak yapılan önerilerin tarafların çıkarlarına hizmet etmediğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya'nın yalnızca ilave zorluklara yol açabilecek reçetelerin Kıbrıslı taraflara dayatılmasına kesinlikle karşı çıkmaya devam ettiğini söyleyen Rus diplomat, Cenevre'deki toplantının müzakere sürecini yeniden başlatma sürecine ivme kazandıracağını ve nihayet uzlaşmacı çözümlere ulaşılmasını sağlayacağını umduğunu ekledi.

BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki Kıbrıs konulu gayri resmi toplantı 3 gün sürecek.

Toplantıda, tarafların yakın gelecekte Kıbrıs meselesine kalıcı çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakere edebilecekleri "ortak bir zeminin" olup olmadığı tespit edilecek.