Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Baltık ülkeleri ile Slovakya büyükelçilerinin yarın kuruma çağrıldıklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya, Letonya, Litvanya ve Slovakya büyükelçilerinin yarın kuruma çağrıldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan basın mensuplarına yapılan açıklamada, “Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığına Baltık ülkeleri ile Slovakya büyükelçileri çağrıldı” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Litvanya, Letonya ve Estonya, Çekya'yla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger de, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliği’nde görevli 3 Rus diplomatın mevcut jeopolitik durum nedeniyle bir hafta içinde ülke topraklarını terk etmeleri gerektiğini belirtmişti.