Rusya'da blog yazarı Navalnıy'ın kurduğu 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın faaliyetine kısıtlama getirildi

Moskova Kent Mahkemesi, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın kurduğu 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK) faaliyetinin 'aşırılık yanlısı' tanınması için açılan dava kapsamında, savcılığın başvurusu üzerine örgütün faaliyetine kısıtlama getirdi.

Moskova Kent Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, FBK'nın faaliyetine kısıtlama getirilmesi yönünde savcılığın yaptığı başvurunun kabul edildiği ifade edildi.

Kısıtlama kapsamında, örgütün medya ile iletişimine, halka açık etkinlikler düzenleme, bankalardan yararlanma ve seçimlere katılma haklarına geçici olarak yasak getirildi.

Moskova Savcılığı, FBK’nın yanı sıra, ‘Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı’ adlı sivil toplum kuruluşu ile ‘Navalnıy'n Karargahları’ adlı sivil hareketin ‘aşırılık yanlıları’ olarak ilan edilmesini talep etmişti.

Savcılık, bu oluşumların 'ülkede sosyal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyette bulunduğu' suçlamasını yapmıştı.

FBK, mahkeme kararına itiraz edecek

FBK'nın avukatı İvan Pavlov, RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamada, mahkemenin 'örgütün faaliyetine geçici kısıtlama getirme' kararına itiraz edeceklerini belirtti. Pavlov, "İtiraz edeceğiz" dedi.