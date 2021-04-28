Rusya'dan misilleme: Slovakya ile Baltık ülkelerinin diplomatları sınır dışı ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce Rus diplomatları sınır dışı eden Slovakya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın diplomatlarını karşılılık ilkesine dayanarak sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Rus Dışişleri'nin Slovakyalı diplomatlara ilişkin açıklamasına göre bu ülkenin Rusya'da görevli üç diplomatı istenmeyen kişi ilan edildi.

"Misilleme olarak Slovakya'nın Moskova Büyükelçiliği'nin üç çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiği Büyükelçi Lubomir Regak'a bildirildi. Bu kişilere Rusya'dan ayrılmaları için 5 Mayıs gün sonuna kadar süre verildi. Bununla ilgili nota büyükelçiye sunuldu" ifadelerini kullanan bakanlık, Slovakya hükümetinin Çekya'nın yürüttüğü provokatif Rusya karşıtı kampanyada Prag'la sahte dayanışma gösterme yönünde aldığı kararın ikili ilişkilere ve yapıcı işbirliğine darbe vuracağının aktarıldığını vurguladı.

'Litvanya'dan iki, Letonya ve Estonya'dan birer diplomat sınır dışı edilecek'

Rus Dışişleri'nin Baltık ülkelerine yönelik açıklamasındaysa Moskova'nın Litvanya'dan iki, Letonya ve Estonya'dan ise birer diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı kaydedildi.

Bakanlık, "Karşılıklılık ilkesine dayanarak Litvanya Büyükelçiliği'nin iki, Letonya ve Estonya Büyükelçiliklerinin birer diplomatının 7 gün içinde Rusya'dan ayrılmaları talep edildi" dedi.

Litvanya, Letonya ve Estonya'daki Rusya Büyükelçilerinde görev yapan çalışanların sınır dışı edilmesiyle ilgili provokatif, hiçbir dayanağı olmayan eylemler nedeniyle Baltık ülkelerinin büyükelçilerine kararlı bir protesto notası sunulduğunu belirten bakanlık, "Vilnius, Riga ve Tallin, Çekya'nın Rusya'ya yönelik mesnetsiz eylemlerinde Prag'la sözde dayanışma içinde olduklarını gösterme kisvesi altında ülkemize karşı aleni şekilde hasmane bir tutum sergilemeye devam ediyor" diye vurguladı.

Daha önce Litvanya, Letonya ve Estonya, Çekya'yla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger de, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliği’nde görevli 3 Rus diplomatın mevcut jeopolitik durum nedeniyle bir hafta içinde ülke topraklarını terk etmeleri gerektiğini belirtmişti.

Bunun üzerine Rus Dışişleri, bu ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağırmıştı.