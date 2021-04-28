Rusya: Meksika mayıs ayında Sputnik V aşısı üretmeye başlayacak

RDIF, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Meksika'da Sputnik V aşısının üretiminin mayıs ayında başlayacağını kaydetti. RDIF’in paylaşımında ayrıca, Meksika'da halihazırda 1 milyon kişinin Sputnik V ile aşılandığı belirtildi.

RDIF yetkililerinin söz konusu açıklaması, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ın pazar günü Rusya’nın başkentinde görüşmeler yapmasını izledi.

We thank Mexico’s Foreign Minister @m_ebrard for productive meeting on Sputnik V in Moscow! #SputnikV is saving Mexican lives and shows great results on safety and efficacy. Production in Mexico 🇲🇽 to start as early as May ✌️ pic.twitter.com/qBdGtJap07 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 28, 2021

​Meksika Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şubat ayındaki açıklamalarında, nisan ayına kadar 7.4 milyon doz, buna ek olarak mayıs ayında da 16.6 milyon doz Sputnik V aşısı teslim almayı beklediklerini söylemişlerdi.

Rusya’nın Meksika ile yaptığı anlaşma toplam 24 milyon doz aşı tedarikini içeriyordu.

10 ülkede 20 üretici ile anlaşma imzalandı

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev daha önce,ile anlaşmalar imzalandığını söylemişti.

Hindistan’daki 5 firma ile 852 milyon doz aşı üretecek olan RDIF, Çin’deki 3 ilaç şirketi ile 260 milyon doz aşı üretimi üzerine anlaşma da sağladı. Belarus'ta aylık 500 bin doz aşı üretimi hedeflenirken, Arjantin’de ise haziran ayından itibaren tam ölçekli aşı üretimi planlanıyor.

Ayrıca Türkiye, Güney Kore, Sırbistan, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da da aşı üretimine ilişkin anlaşmalar yapıldığı biliniyor.