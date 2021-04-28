Kremlin: Putin ile Modi, Sputnik V aşısının Hindistan’da üretimini görüştü

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi’nin yaptıkları telefon görüşmesinde Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Hindistan’da tescilini ve ilerideki üretimini ele aldıklarını bildirdi.

Kremlin’in görüşmeye ilişkin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rusya’nın telefonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Hindistan’da tescilini ve ilerideki üretimini ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Liderler Rus Sputnik V aşısının Hindistan’da tescil edilmesini memnuniyetle karşıladı, aşının yüksek etkinliğine ve güvenliğine vurgu yaptı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) kanalı üzerinden Hindistanlı şirketlerle Sputnik V’den 850 milyon doza kadar üretimin sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığından duyulan memnuniyet dile getirildi. Üretimin mayısta başlanması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev evvelki gün Hindistan’a Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ilk partisinin 1 Mayıs’ta teslim edileceğini açıklamıştı.

Hindistan İlaç Denetim Genel Müdürlüğü 12 Nisan’da Sputnik V aşısının ülke içindeki kullanımına izin vermişti. Böylelikle Rus aşısı, Hindistan’da kullanımına izin verilen üçüncü aşı oldu. Şu anda ülkedeki toplu aşılamada AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covishield aşısı ile Hindistanlı üretici Bharat Biotech’in Covaxin aşısı kullanılıyor.