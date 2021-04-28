Rus KoviVak aşısı onkoloji ve akciğer hastalıkları olan kişilerde test edilecek

Rusya'nın üçüncü Kovid-19 aşısının geliştiricisi olan Çumakov Bilim Merkezi'nin Başkanı Aydar İşmuhametov, geliştirdikleri KoviVak aşısının 32 bin gönüllünün katılımıyla devam eden faz 3 testleri kapsamında 60 yaş üzeri kişilerde, ayrıca onkoloji ve otoimmün hastalıkları bulunan kişilerde deneneceğini bildirdi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan İşmuhametov, Çumakov Merkezi’nde geliştirilen KoviVak aşısının 32 bin gönüllünün katılımıyla devam eden faz 3 testleri kapsamında 60 yaş üzeri kişilerde, ayrıca onkoloji ve otoimmün hastalıkları bulunan kişilerde deneneceğini belirtti.

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan ilgili izni aldıktan sonra aşının hem 18 ila 60 yaş arası geniş bir grubun, hem de 60 yaş üzeri ve farklı hastalıkları olan kişilerin üzerindeki etkilerini araştırmayı planladıklarına dikkat çeken İşmuhametov, “60 yaş üzeri kişilerle birlikte otoimmün hastalıkları, akciğer ve onkoloji hastalıkları olan kişileri, yani üç grubu araştırmayı öngörüyoruz, bu kişilerin aşıyı nasıl, ne zaman kullanabilir ve kullanabilir mi sorularına yanıt bulmalıyız” ifadelerini kullandı.

İşmuhametov, KoviVak aşısının faz 3 klinik araştırmaları ile ilgili belgelerin Sağlık Bakanlığı’na sunulduğunu ve şu anda inceleme aşamasında olduğunu ifade etti.

Çumakov Merkezi Başkanı daha önce faz 3 araştırmalarının 6 ay süreceğine işaret ederek, “Araştırmada onkoloji, otoimmün, diyabet gibi eşlik eden hastalıkları olan gönüllüler yer alacak” açıklamasında bulunmuştu.

Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V ve Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona'dan sonra Rusya'da yaygın kullanım için onaylanan üçüncü Kovid-19 aşısı.