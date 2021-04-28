Rusya, Ay'a hayvan göndermek için uzay aracı inşa edecek

Rusya'da düzenlenen kamu ihalelerinin yayınlandığı resmi internet sitesine göre Roscosmos, bir araştırma kapsamında Ay'a hayvan göndermek için uzay aracı geliştirecek.

Araştırma kapsamında, gezegenler arası uçuşun oluşturduğu faktörlerin canlı organizmalar üzerindeki ortak etkisine yönelik tıbbi ve biyolojik incelemeler yapılacak.

15 Kasım 2022'ye kadar ön çalışmaları tamamlaması beklenen uzmanların 2023 sonuna kadar cihazın tasarımını oluşturması planlanıyor.

Daha önce Roscosmos'un planlarında sadece Vozvrat-MKA ve Bion-M adlı biyolojik uydular bulunuyordu. İlk uydunun 2025'ten sonra 200 bin kilometre irtifaya, ikincisinin ise 2023'te 800 kilometre irtifaya fırlatılması öngörülüyordu.

Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Problemler Enstitüsü Bilim Direktörü Yardımcısı Vladimir Suçev, geçen yıl Sputnik'e verdiği demeçte, 20 farenin Vozvrat-MKA uzay aracının yolcuları olacağını söylemişti. Bion-M uzay aracı ise fare, sürüngen, böcek, bitki ve mikroorganizmalar gibi birçok canlıyı uzaya taşıyacak.