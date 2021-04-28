Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov'dan İstanbul Konferansı'yla ilgili açıklama

24 Nisan'da İstanbul'da başlaması planlanan konferans, Taliban temsilcilerinin katılmayı reddetmesi nedeniyle Ramazan ayı sonra ertelenmişti. Taliban üyeleri, tüm yabancı birlikler Afganistan'dan çekilene dek konferanslara katılmayacaklarını ifade etmişti.

Sputnik'e verdiği demeçte konferansın akıbetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kabulov, "Taliban temsilcilerinin İstanbul Konferansı'na katılmayı neden reddettiği konusunda ciddi dayanaklar var. Zira biz de, konferansta neler istişare edeceğimizi tam anlamadık. Konferansın organizatörleri olan Türkiye, BM ve Katar toplantı konseptine ve gündemine benzer bir şey sunmadı" dedi.

Afganistan hükümetinin, Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi'nin ve diğer siyasi güçlerin temsilcilerinden oluşan Kabil heyetinde yaklaşımlar konusunda fikir birliği olmadığına dikkat çeken Kabulov, hal böyleyken bu temsilcileri nasıl bir araya getirileceğine tam anlayamadıklarını kaydetti.

"Görünene göre Taliban temsilcileri de bunu düşünerek bir mola almaya karar verdi. Açıklamalarını okudum, müzakerelere katılmayı reddetmiyorlar, ancak müzakerelerin anlamlı olması gerekiyor" diye devam eden Kabulov, "Yaklaşımlarda bir yakınlaşma sağlamak için zamana ihtiyaç var. Bu müzakerelerin neden Ramazan ayının ortasında planlandığına anlam veremedik. Bir diğer faktör de, Türkiye Cumhurbaşkanı 17 Mayıs'a kadar İstanbul'u da kapsayan tam kapanma ilan etti. Bu etmenler de konferansın organizasyonunu etkileyecek" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'da Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edilen ortak bildiride, İstanbul Konferansı'nın taraflarla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından anlamlı ilerleme sağlanması için şartların daha elverişli hale geleceği ileri bir tarihe ertelendiğini hatırlatılarak tüm taraflara, özellikle Taliban'a Afgan halkının, bölgenin ve uluslararası toplumun arzuladığı barışı sağlayacak kapsayıcı ve müzakere edilmiş bir uzlaşıya bağlılığını teyit etmeleri çağrısı yapılmıştı.