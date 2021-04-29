Medvedev: Çekya, ABD’nin Rusya politikasının rehini

Vkontakte sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Dmitriy Medvedev, tüm diplomasi savaşlarının sonucunun her zaman çıkmaza mahkum olduğunu kaydederek, “Bundan çıkış yolu yok. Ortaklarımız bunu yapmaya devam ederse, simetrik ve asimetrik biçimde yanıt vereceğiz. Devlet Başkanımız da, kırmızı çizgilerimizi geçerlerse yanıt vereceğimizi söyledi” ifadesini kullandı.

Çekya ve ABD’nin diplomatları sınır dışı etmesine yanıt verildiğini kaydeden Medvedev, “Mevcut uluslararası kurallar ve uluslararası diplomatik uygulama gereği misillemenin simetrik ve hatta asimetrik olacağı açık. Diplomatlarımızı sınır dışı ettiler. Ne bekliyorlardı? Öyle yutacağımızı mı? Gerekçelerinden bahsemiyorum bile, tamamen uydurulan bir niteliğe sahip. Önce orada bir şeyler yaşandığını kanıtlasınlar” dedi.

Çekya’nın “diplomatları sınır dışı etme yarışına” dahil olmasının ikili ilişkilere zarar verdiğini söyleyen Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sayfa er ya da geç geri çevrilecekama birçok fırsat kaçırılmış olacak. Bunun sorumluluğu tamamen Çekya’ya ait olacak. Sonsuza kadar karşılıklı olarak iğneleme ile meşgul olursak, bu sarmaldan bir çıkış yolu olmaz. Bunu başlatan biz değiliz. Diplomatları sınır dışı etme girişimleri her zaman Batı ülkelerinden, NATO ülkelerinden ve hepsinin başında ABD’den gelmiştir."

‘Navalnıy, siyasi dolandırıcı’

Rus bloger Aleksey Navalnıy ile ilgili fikrinin değişmediğini belirten Medvedev, “Hala onun siyasi dolandırıcı, siyasi kariyerini tamamen asılsız iddialar üzerine inşa etmeye çalışan ve bilerek yalan argümanlar kullanan bir kişi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Navalnıy’ı, “yıkıcı faaliyetine” gençleri çekme girişimiyle suçlayan Medvedev, “Bu gençler henüz hayata ilk adımını atıyor, deneyimsiz. Bu adam da onları iktidara karşı kışkırtıyor, açıkta bırakıyor, kendisi de o anda bambaşka bir yerde bulunuyor” ifadesini kullandı.

Genel olarak muhalefetin, “her bir toplumun normal bir parçası” olduğunu söyleyen Medvedev, “Bu arada muhalefetle aramda yapıcı ilişkiler var. Düzenli görüşüyoruz. Devlet Başkanıyken, başbakanken, parti lideriyken komünistlerle, liberal demokratlarla, onların liderleriyle, diğer sol güçlerimizle, Adil Rusya ve diğeriyle düzenli görüşüyordum. Bu tamamen normal bir şey, her politikacı rakiplerle iletişim içinde olmalı, bu kötü bir şey değil” dedi.

‘4 günlük çalışma sistemine geçiş kademeli olmalı’

Haftada 4 gün çalışma uygulaması girişimini değerlendiren Medvedev, “Bu fikri ilk dile getiren ben oldum. Genel olarak dünya bu yönde ilerliyor” ifadesini kullandı.

“Çalışma günlerini azaltma yönündeki hareket, kademeli olmalı ve ekonomik mantığa dayanmalı” diyen Medvedev, “Haftada 4 gün çalışma sistemine geçmeye hazır olduğunu belirtecek olan işverenlerin bunu yapmasına müsaade etmek lazım. Bir noktadan sonra değişiklik çalışma kanununa da girilebilir” diye konuştu.

Sovyetler Birliği’nde çalışma haftasının 6 gün olduğunu anımsatan Medvedev, günümüzde çalışma verimliliğin değiştiğini belirterek, “Hayat robotlaşmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal, ekonomik yapıda da değişiklikler meydana geliyor. Bu yüzden bir kişi daha fazla boş zamana sahip olmalı” ifadesini kullandı.