Putin, Puşkin kentindeki ambulans istasyonunu ziyaret etti: Diğer ülkelerde olmayan bir poliklinik ağına sahibiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2020 yılında resmi olarak kabul edilen Ambulans Çalışanları Günü'nde St. Petersburg yakınlarındaki Puşkin kentinde bulunan 4 no'lu ambulans istasyonunu ziyaret ederek, kontrol odası, kişisel koruyucu ekipman depolama tesisi ve eğitim sınıflarını inceledi.

Путин прошел краткий курс реанимации pic.twitter.com/zPak0G8gV8 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 28, 2021

Putin, St.Petersburg Valisi Aleksandr Beglov'dan bölgedeki sosyo-ekonomik durum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan önlemler ve St.Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun hazırlıkları ile ilgili bilgi aldı.

Rusya'nın Kovid-19'un yayılmasına karşı hızlı ve duruma uygun bir tepki verdiğine vurgu yapan Putin, "Sistemimizin daha sağlam, daha mobil ve gelişen duruma göre daha esnek olduğu görüldü. Ortaya çıkan duruma uygun olarak daha hızlı tepki verdik" dedi.

Putin, ülkedeki sağlık personelinin yüksek düzeydeki mesleki eğitimine dikkat çekerek, Diğer ülkelerde olmayan bir poliklinik ağına sahibiz" diye konuştu.